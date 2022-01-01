Direktori Perusahaan
Drizly
Drizly Gaji

Rentang gaji Drizly berkisar dari $132,660 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $351,750 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Drizly. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $170K
Manajer Produk
Median $225K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $261K

Manajer Ilmu Data
$352K
Ilmuwan Data
$133K
Operasi Pemasaran
$246K
Desainer Produk
$162K
Penjualan
$234K
FAQ

