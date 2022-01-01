Drizly Gaji

Rentang gaji Drizly berkisar dari $132,660 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $351,750 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Drizly . Terakhir diperbarui: 8/18/2025