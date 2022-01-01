Direktori Perusahaan
StockX
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

StockX Gaji

Gaji StockX berkisar dari $85,570 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $472,625 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan StockX. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $174K
Manajer Produk
Median $165K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $230K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

96 61
96 61
Ilmuwan Data
$473K
Pemasaran
$106K
Desainer Produk
$85.6K
Manajer Program Teknis
$169K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di StockX, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di StockX adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $472,625. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di StockX adalah $169,150.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk StockX

Perusahaan Terkait

  • Drizly
  • The Mom Project
  • HomeLight
  • Thumbtack
  • OfferUp
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya