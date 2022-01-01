StockX Gaji

Gaji StockX berkisar dari $85,570 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $472,625 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan StockX . Terakhir diperbarui: 10/15/2025