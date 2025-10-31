Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di StockX berkisar dari $236K per year untuk Senior Software Engineer hingga $257K per year untuk Technical Lead. Paket kompensasi yearan median in United States total $174K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total StockX. Terakhir diperbarui: 10/31/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di StockX, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)