Shortcut Gaji

Gaji Shortcut berkisar dari $83,018 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $231,150 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shortcut . Terakhir diperbarui: 9/19/2025