Sopifai Gaji

Gaji Shopify berkisar dari $40,655 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $367,054 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Sopifai. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Ilmuwan Data
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Manajer Produk
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Desainer Produk
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Desainer UX

Pemasaran
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L7 $264K
L8 $367K
Layanan Pelanggan
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Manajer Sains Data
L7 $221K
L8 $279K
Analis Keuangan
L5 $90.4K
L6 $121K
Analis Bisnis
Median $97.9K
Insinyur Penjualan
Median $151K
Operasi Bisnis
Median $350K
Operasi Pemasaran
Median $102K
Perekrut
Median $130K
Arsitek Solusi
Median $105K

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

Manajer Operasi Bisnis
Median $106K
Sumber Daya Manusia
Median $90K
Penjualan
Median $87.4K
Manajer Program Teknis
Median $276K
Penulis Teknis
Median $66.7K
Pengembangan Bisnis
Median $326K
Manajer Desain Produk
Median $315K
Manajer Program
Median $150K
Analis Keamanan Siber
Median $109K
Akuntan
$89.6K
Asisten Administratif
$41K
Kepala Staf
$109K
Penulis Konten
$52.6K
Analis Data
$164K
Desainer Grafis
$149K
Teknolog Informasi (TI)
$104K
Konsultan Manajemen
$241K
Manajer Proyek
$69.6K
Peneliti UX
Median $100K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (8.25% triwulanan)

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (100.00% tahunan)

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Shopify, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (8.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shopify adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the L8 level dengan total kompensasi tahunan $367,054. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shopify adalah $115,356.

Sumber Lainnya