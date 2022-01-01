Direktori Perusahaan
Guidewire Software
Guidewire Software Gaji

Gaji Guidewire Software berkisar dari $16,768 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $371,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Guidewire Software. Terakhir diperbarui: 10/19/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $256K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $371K

Arsitek Solusi
Median $230K

Data Architect

Perekrut
Median $122K
Penjualan
Median $313K
Manajer Program Teknis
Median $204K
Akuntan
$263K
Analis Data
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Pemasaran
$231K
Operasi SDM
$277K
Desainer Produk
$193K
Manajer Produk
$137K
Manajer Program
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

24%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Guidewire Software, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 24% vesting pada 4th-THN (6.00% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Guidewire Software adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $371,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Guidewire Software adalah $218,891.

