Direktori Perusahaan
Synopsys
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Sinopsis Gaji

Gaji Synopsys berkisar dari $21,220 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Teknis di tingkat rendah hingga $413,667 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Sinopsis. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Keras
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Insinyur ASIC

Insinyur SoC

Insinyur FPGA

Insinyur Perangkat Lunak
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analis Keamanan Siber
Median $121K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
69 $317K
100 $414K
Arsitek Solusi
Median $310K

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

Manajer Program Teknis
Median $45.5K
Insinyur Listrik
Median $326K
Desainer Produk
Median $145K
Manajer Desain Produk
Median $330K
Ilmuwan Data
Median $154K
Penjualan
Median $331K
Manajer Program
Median $357K
Analis Bisnis
$140K
Layanan Pelanggan
$87.1K
Kesuksesan Pelanggan
$90.5K
Analis Data
$45.2K
Manajer Sains Data
$159K
Analis Keuangan
$151K
Sumber Daya Manusia
$270K
Teknolog Informasi (TI)
$34.6K
Konsultan Manajemen
$257K
Pemasaran
$175K
Insinyur Mesin
$39.9K
Manajer Proyek
$146K
Insinyur Penjualan
$120K
Penulis Teknis
$21.2K
Peneliti UX
$193K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Synopsys, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Synopsys adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the 100 level dengan total kompensasi tahunan $413,667. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Synopsys adalah $166,156.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Synopsys

Perusahaan Terkait

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya