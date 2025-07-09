Purdue University Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Purdue University berkisar dari $19,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $132,335 untuk Total Imbalan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Purdue University. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $72K

Ilmuwan Peneliti

Insinyur Kimia
Median $70K

Insinyur Penelitian

Insinyur Mesin
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Asisten Administratif
$19.9K
Ilmuwan Data
$119K
Insinyur Listrik
$34.3K
Desainer Grafis
$41.4K
Insinyur Perangkat Keras
$29.9K
Sumber Daya Manusia
$47.8K
Teknolog Informasi (TI)
$39K
Manajer Proyek
$77.6K
Total Imbalan
$132K
Kepercayaan dan Keamanan
$98K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Purdue University is Total Imbalan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,335. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Purdue University is $41,392.

Sumber Lainnya