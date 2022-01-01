Pluralsight Gaji

Gaji Pluralsight berkisar dari $62,559 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $425,850 untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Pluralsight . Terakhir diperbarui: 11/28/2025