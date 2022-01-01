Pluralsight Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Pluralsight berkisar dari $62,559 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $425,850 untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Pluralsight. Terakhir diperbarui: 11/28/2025

Insinyur Perangkat Lunak
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Ilmuwan Data
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Bisnis
Median $86K
Kesuksesan Pelanggan
$426K
Teknolog Informasi (TI)
$80K
Operasi Pemasaran
$102K
Manajer Desain Produk
$241K
Manajer Proyek
$87.1K
Penjualan
Median $125K
Insinyur Penjualan
$136K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$62.6K
Arsitek Solusi
$136K
Manajer Program Teknis
$116K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pluralsight, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Pluralsight adalah Kesuksesan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $425,850. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pluralsight adalah $135,675.

Sumber Lainnya

