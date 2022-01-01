Direktori Perusahaan
VTS
VTS Gaji

Gaji VTS berkisar dari $88,200 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $850,944 untuk Perekrut di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan VTS. Terakhir diperbarui: 11/13/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $155K
Desainer Produk
Median $92K

Manajer Produk
Median $116K
Analis Bisnis
$88.2K
Layanan Pelanggan
$118K
Kesuksesan Pelanggan
$179K
Ilmuwan Data
$161K
Insinyur Perangkat Keras
$107K
Manajer Proyek
$114K
Perekrut
$851K
Penjualan
$189K
Insinyur Penjualan
$161K
Analis Keamanan Siber
$116K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VTS, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di VTS adalah Perekrut at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $850,944. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di VTS adalah $116,920.

Sumber Lainnya