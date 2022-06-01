Direktori Perusahaan
Parker Hannifin
Parker Hannifin Tunjangan

Asuransi, Kesehatan, & Kebugaran
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Disability Insurance

  • Dental Insurance

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Employee Assistance Program

  • Health Insurance

  • Maternity Leave

  • Life Insurance

  • Vision Insurance

    • Keuangan & Pensiun
  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

  • Roth 401k

    • Fasilitas & Diskon
  • Employee Discount

  • Tuition Reimbursement

    Sumber Lainnya