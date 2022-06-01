Parker Hannifin Gaji

Gaji Parker Hannifin berkisar dari $58,808 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $236,175 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Parker Hannifin . Terakhir diperbarui: 9/13/2025