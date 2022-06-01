Direktori Perusahaan
Parker Hannifin
Parker Hannifin Gaji

Gaji Parker Hannifin berkisar dari $58,808 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $236,175 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Parker Hannifin. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $98.3K
Insinyur Mesin
Median $84K
Insinyur Dirgantara
$112K

Analis Data
$79.6K
Ilmuwan Data
$236K
Insinyur Perangkat Keras
$138K
Sumber Daya Manusia
$134K
Teknolog Informasi (TI)
$80.4K
Insinyur Material
$115K
Desainer Produk
$152K
Manajer Produk
$147K
Manajer Program
$118K
Manajer Proyek
$77.4K
Penjualan
$58.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Parker Hannifin adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $236,175. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Parker Hannifin adalah $113,676.

