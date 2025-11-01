Direktori Perusahaan
Ingram Micro
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Ingram Micro Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Canada di Ingram Micro total CA$117K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Ingram Micro. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$117K
Level
hidden
Gaji Pokok
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Pengajuan Gaji Terbaru
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Ingram Micro in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$153,120. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ingram Micro untuk posisi Ilmuwan Data in Canada adalah CA$118,667.

