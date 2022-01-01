Direktori Perusahaan
Domo
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Domo Gaji

Gaji Domo berkisar dari $22,928 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Grafis di tingkat rendah hingga $183,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Domo. Terakhir diperbarui: 10/14/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $155K
Desainer Produk
Median $115K

Desainer UX

Manajer Produk
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Pemasaran
Median $183K
Asisten Administratif
$44.8K
Ilmuwan Data
$125K
Desainer Grafis
$22.9K
Perekrut
$141K
Penjualan
$163K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
Manajer Program Teknis
$77.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Domo, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Domo adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $183,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Domo adalah $140,700.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Domo

Perusahaan Terkait

  • Red Hat
  • Ingram Micro
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya