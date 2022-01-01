Ingram Micro Gaji

Rentang gaji Ingram Micro berkisar dari $10,091 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $264,924 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ingram Micro . Terakhir diperbarui: 8/12/2025