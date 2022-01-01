Ingram Micro Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Ingram Micro berkisar dari $10,091 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $264,924 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ingram Micro. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $10.1K
Desainer Produk
Median $168K

Desainer Pengalaman Pengguna

Ilmuwan Data
Median $83.9K

Analis Bisnis
$186K
Analis Keuangan
$127K
Teknolog Informasi (IT)
$146K
Pemasaran
$101K
Manajer Produk
$83.6K
Manajer Proyek
$119K
Penjualan
$72.5K
Insinyur Penjualan
$20.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$81K
Arsitek Solusi
$265K
Manajer Program Teknis
$176K
Peneliti UX
$77.4K
Kapitalis Ventura
$66.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ingram Micro er Arsitek Solusi at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $264,924. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ingram Micro er $92,702.

