Getsafe
Getsafe Analis Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Data in Germany di Getsafe berkisar dari €72.5K hingga €99.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Getsafe. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$90.4K - $107K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$83.5K$90.4K$107K$114K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Getsafe?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Getsafe in Germany mencapai total kompensasi tahunan €99,210. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Getsafe untuk posisi Analis Data in Germany adalah €72,466.

Sumber Lainnya

