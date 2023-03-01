Direktori Perusahaan
City of Seattle
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

City of Seattle Gaji

Gaji City of Seattle berkisar dari $96,361 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Insinyur Listrik di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan City of Seattle. Terakhir diperbarui: 9/11/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Teknolog Informasi (TI)
Median $135K
Manajer Operasi Bisnis
$172K
Analis Bisnis
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Insinyur Sipil
$127K
Insinyur Listrik
$201K
Manajer Program
$105K
Manajer Proyek
$153K
Insinyur Perangkat Lunak
$152K
Manajer Program Teknis
$96.4K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di City of Seattle adalah Insinyur Listrik at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di City of Seattle adalah $152,235.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk City of Seattle

Perusahaan Terkait

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya