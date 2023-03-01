City of Seattle Gaji

Gaji City of Seattle berkisar dari $96,361 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Insinyur Listrik di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan City of Seattle . Terakhir diperbarui: 9/11/2025