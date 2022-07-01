Direktori Perusahaan
Capital Rx
Capital Rx Gaji

Rentang gaji Capital Rx berkisar dari $122,640 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $150,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Capital Rx. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
$131K
Desainer Produk
$123K

Manajer Produk
$136K
Penjualan
$146K
FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Capital Rx es Insinyur Perangkat Lunak con una compensación total anual de $150,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Capital Rx es $135,675.

