Broad Institute
Broad Institute Gaji

Rentang gaji Broad Institute berkisar dari $102,485 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $185,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Broad Institute. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $145K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $120K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $185K

Manajer Produk
Median $160K
Desainer Produk
$114K
Manajer Proyek
$102K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Broad Institute adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $185,000. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Broad Institute adalah $132,500.

