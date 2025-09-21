Direktori Perusahaan
Alloy
Alloy Manajer Produk Gaji

Paket kompensasi Manajer Produk median in Canada di Alloy total $173K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Alloy. Terakhir diperbarui: 9/21/2025

Paket Median
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Total per tahun
$173K
Level
Senior
Gaji Pokok
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Alloy?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Alloy, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Alloy in Canada mencapai total kompensasi tahunan $108,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Alloy untuk posisi Manajer Produk in Canada adalah $108,480.

Sumber Lainnya