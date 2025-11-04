Cégjegyzék
ThoughtSpot
A medián Termékmenedzser kompenzációs in India csomag a ThoughtSpot cégnél összesen ₹6.78M yearként. Tekintsd meg a ThoughtSpot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹6.78M
Szint
Senior
Alapbér
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ThoughtSpot cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a ThoughtSpot cégnél in India évi ₹12,123,799 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtSpot cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹7,751,326.

Egyéb források