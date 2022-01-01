Cégjegyzék
ThoughtSpot
ThoughtSpot Fizetések

A ThoughtSpot fizetése $12,271 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $326,625-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ThoughtSpot. Utoljára frissítve: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Marketing
Median $148K
Üzleti elemző
$213K

Vállalati fejlesztés
$159K
Adattudós
$133K
Informatikus (IT)
$49.8K
Terméktervező
$30.9K
Termékmenedzser
$110K
Toborzó
$12.3K
Értékesítés
$327K
Kiberbiztonsági elemző
$107K
Szoftvermérnöki vezető
$152K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ThoughtSpot cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ThoughtSpot cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $326,625 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtSpot cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,845.

