Proofpoint
Proofpoint Fizetések

A Proofpoint fizetése $72,436 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $543,150-ig egy Marketing pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Proofpoint. Utoljára frissítve: 9/17/2025

$160K

Szoftvermérnök
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Könyvelő
Median $134K
Adattudományi vezető
Median $420K

Termékmenedzser
Median $225K
Szoftvermérnöki vezető
Median $394K
Értékesítés
Median $142K
Üzleti elemző
$79.6K
Adattudós
$72.4K
Pénzügyi elemző
$112K
Emberi erőforrások
$169K
Informatikus (IT)
$265K
Marketing
$543K
Terméktervező
$134K
Toborzó
$154K
Kiberbiztonsági elemző
$127K
Műszaki programvezető
$186K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Proofpoint cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

Egyéb források