ThoughtSpot
ThoughtSpot Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in India a ThoughtSpot cégnél ₹2.29M és ₹3.2M yearként között mozog. Tekintsd meg a ThoughtSpot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹2.46M - ₹2.9M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ThoughtSpot cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a ThoughtSpot cégnél in India évi ₹3,196,506 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtSpot cégnél a Terméktervező szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,294,928.

Egyéb források