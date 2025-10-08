A UX Tervező kompenzáció in United States a Roblox cégnél $189K yearként a IC1 szinthez és $470K yearként a IC6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $350K. Tekintsd meg a Roblox teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
45%
ÉV 1
35%
ÉV 2
20%
ÉV 3
A Roblox cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
45% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (11.25% negyedéves)
35% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.75% negyedéves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Roblox cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.25% negyedéves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.25% negyedéves)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Roblox cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.