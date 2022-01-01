Cégjegyzék
Airbnb

Airbnb Fizetések

A Airbnb fizetése $33,473 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $836,108-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Airbnb. Utoljára frissítve: 9/4/2025

Airbnb logó

$57K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android Mérnök

Mobil Szoftvermérnök

Frontend Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Adattudós
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Termékmenedzser
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Terméktervező
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX Tervező

Szoftvermérnöki vezető
M1 $602K
M2 $765K
Toborzó
G8 $189K
G9 $209K

Műszaki Toborzó

Műszaki programvezető
L5 $349K
L6 $499K
Pénzügyi elemző
Median $301K
Projektmenedzser
Median $200K
Marketing
Median $300K
Programvezető
Median $330K
Üzleti elemző
Median $33.5K
Adatelemző
Median $157K
Jogi
Median $275K

Jogi Tanácsadó

Értékesítés
Median $100K
Adattudományi vezető
Median $620K
Adminisztratív asszisztens
Median $155K
Üzletfejlesztés
Median $130K
Informatikus (IT)
Median $230K
UX kutató
Median $340K
Könyvelő
$190K

Műszaki Könyvelő

Üzleti műveletek
$349K
Üzleti műveletek vezető
$267K
Szövegíró
$246K
Emberi erőforrások
$126K
Marketing műveletek
$367K
Gépészmérnök
$295K
Személyzetügy
$402K
Terméktervezési vezető
$348K
Bevételi műveletek
$266K
Értékesítési mérnök
$71.5K
Kiberbiztonsági elemző
$117K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

35%

ÉV 1

30%

ÉV 2

20%

ÉV 3

15%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Airbnb cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 35% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.75% negyedéves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (7.50% negyedéves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (5.00% negyedéves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.75% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Airbnb cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Airbnb cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Airbnb cégnél: Szoftvermérnök at the G11 level évi $836,108 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Airbnb cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $301,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Airbnb cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források