Indeed Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Indeed cégnél $163K yearként a L1 szinthez és $324K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $241K. Tekintsd meg a Indeed teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
Data Scientist I
$163K
$136K
$11.4K
$15.4K
L2
Data Scientist II
$186K
$145K
$22.5K
$18.3K
L2-II
Senior Data Scientist
$219K
$181K
$22.1K
$16K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Indeed cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.32% negyedéves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.35% negyedéves)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Indeed cégnél in United States évi $373,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Indeed cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $229,250.

