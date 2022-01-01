Rally Health Fizetések

Cégkönyvtár
Rally Health fizetési tartománya $89,445 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $321,300 Adattudós felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Rally Health. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Adattudós
$321K
Emberi erőforrások
$89.4K
Termékdizájner
Median $153K

Termékvezető
Median $210K
Toborzó
$156K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $305K
Technikai projektmenedzser
$219K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
Options

A Rally Health-nél a Options 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (12.50% félévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (12.50% félévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (12.50% félévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (12.50% félévente)

GYIK

Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Rally Health je $210,000.

