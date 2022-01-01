Hinge Health Fizetések

Cégjegyzék
A Hinge Health fizetése $48,540 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $353,225-ig egy Terméktervezési vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Hinge Health. Utoljára frissítve: 9/5/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $175K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $240K
Termékmenedzser
Median $232K

Üzleti műveletek
$142K
Üzleti műveletek vezető
$147K
Üzleti elemző
$124K
Vállalati fejlesztés
$271K
Adatelemző
$133K
Adattudós
$271K
Pénzügyi elemző
$234K
Ipari tervező
$261K
Informatikus (IT)
$75K
Marketing
$118K
Marketing műveletek
$158K
Terméktervező
$48.5K
Terméktervezési vezető
$353K
Projektmenedzser
$116K
UX kutató
$207K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Hinge Health cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Hinge Health cégnél: Terméktervezési vezető at the Common Range Average level évi $353,225 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Hinge Health cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,550.

