A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in United States a Grainger cégnél $264K yearként a Senior Software Engineering Manager szinthez és $340K yearként a Director szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $230K. Tekintsd meg a Grainger teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
