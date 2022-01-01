Cégjegyzék
Texas Instruments
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Texas Instruments Fizetések

A Texas Instruments fizetése $2,448 éves teljes kompenzációtól egy Kockázati tőkés pozícióhoz az alsó végén $295,470-ig egy Jogi pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Texas Instruments. Utoljára frissítve: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardvermérnök
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analóg mérnök

ASIC mérnök

SoC mérnök

Beágyazott hardver mérnök

Szoftvermérnök
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Beágyazott rendszerek szoftvermérnök

Villamosmérnök
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Gépészmérnök
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Gyártási mérnök

Tervezőmérnök

Tesztmérnök

Karbantartási mérnök

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Vegyészmérnök
Median $113K

Folyamatmérnök

Létesítménymérnök

Értékesítés
26 $196K
28 $249K

Területi értékesítési képviselő

Projektmenedzser
Median $185K
Értékesítési mérnök
24 $156K
26 $191K
Terméktervező
Median $125K
Szoftvermérnöki vezető
Median $97.4K
Programmenedzser
Median $252K
Üzleti elemző
Median $105K
Üzletfejlesztés
Median $259K
Informatikus (IT)
Median $86K
Megoldástervező
Median $156K
Könyvelő
$45.2K
Üzleti műveletvezető
$227K
Adatelemző
$86.3K
Adattudós
$112K
Létesítménymenedzser
$206K
Pénzügyi elemző
$128K
Grafikus
$106K
Emberi erőforrás
$88.9K
Jogi
$295K
Marketing műveletvezető
$45.5K
Anyagmérnök
$161K
Terméktervezési vezető
$69.6K
Termékmenedzser
$72.8K
Technikai ügyfélmenedzser
$203K
Technikai programmenedzser
$207K
Kockázati tőkés
$2.4K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

0%

ÉV 2

0%

ÉV 3

100%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Texas Instruments cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (0.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (0.00% éves)

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (100.00% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Texas Instruments cégnél: Jogi at the Common Range Average level évi $295,470 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Texas Instruments cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,324.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Texas Instruments cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.