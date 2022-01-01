Cégjegyzék
Synopsys
Synopsys Fizetések

A Synopsys fizetése $21,220 éves teljes kompenzációtól egy Műszaki író pozícióhoz az alsó végén $413,667-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Synopsys. Utoljára frissítve: 9/16/2025

$160K

Hardvermérnök
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Mérnök

SoC Mérnök

FPGA Mérnök

Szoftvermérnök
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Kutató Tudós

Termékmenedzser
69 $284K
100 $343K

Kiberbiztonsági elemző
Median $121K
Szoftvermérnöki vezető
69 $317K
100 $414K
Megoldástervező
Median $310K

Adatarchitekt

Felhőbiztonsági Építész

Műszaki programvezető
Median $45.5K
Villamosmérnök
Median $326K
Terméktervező
Median $145K
Terméktervezési vezető
Median $330K
Adattudós
Median $154K
Értékesítés
Median $331K
Programvezető
Median $357K
Üzleti elemző
$140K
Ügyfélszolgálat
$87.1K
Ügyfél-sikeresség
$90.5K
Adatelemző
$45.2K
Adattudományi vezető
$159K
Pénzügyi elemző
$151K
Emberi erőforrások
$270K
Informatikus (IT)
$34.6K
Vezetési tanácsadó
$257K
Marketing
$175K
Gépészmérnök
$39.9K
Projektmenedzser
$146K
Értékesítési mérnök
$120K
Műszaki író
$21.2K
UX kutató
$193K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.3%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Synopsys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.30% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Synopsys cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the 100 level évi $413,667 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Synopsys cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,156.

Egyéb források