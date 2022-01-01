Cégjegyzék
Fidelity Investments
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Fidelity Investments Fizetések

A Fidelity Investments fizetése $7,960 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrások pozícióhoz az alsó végén $446,667-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fidelity Investments. Utoljára frissítve: 9/5/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobil Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Kripto Mérnök

Rendszermérnök

Adattudós
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Termékmenedzser
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Szoftvermérnöki vezető
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Üzleti elemző
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informatikus (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Megoldástervező
L6 $166K
L7 $233K

Adatarchitekt

Felhőarchitekt

Cloud Security Architect

Pénzügyi elemző
L3 $69.6K
L6 $138K
Ügyfélszolgálat
Median $60K
Terméktervező
L4 $105K
L5 $140K

UX Tervező

Adatelemző
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Vezetési tanácsadó
Median $160K
Projektmenedzser
Median $163K
Adattudományi vezető
Median $250K
Marketing
Median $155K
Programvezető
Median $192K
Kiberbiztonsági elemző
Median $138K
Értékesítés
Median $96K
UX kutató
Median $240K
Aktuárius
Median $135K
Műszaki programvezető
Median $98K
Kockázati tőkebefektető
Median $185K

Főtanácsadó

Könyvelő
$102K

Műszaki Könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$60.2K
Üzleti műveletek
$69.2K
Villamosmérnök
$398K
Emberi erőforrások
$8K
Terméktervezési vezető
$234K
Toborzó
$70.4K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

El puesto con mayor remuneración reportado en Fidelity Investments es Szoftvermérnök at the L9|VP Software Engineering level con una compensación total anual de $446,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fidelity Investments es $157,072.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Fidelity Investments cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források