A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in United States a Fidelity Investments cégnél $90.4K yearként a L3 szinthez és $410K yearként a L9|VP Software Engineering szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $133K. Tekintsd meg a Fidelity Investments teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
L3
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
$183K
$154K
$3.7K
$25K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fidelity Investments cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)