ExxonMobil Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél $124K yearként a CL23 szinthez és $281K yearként a CL27 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $210K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Közreműködés
Mik a karrierszintek a ExxonMobil?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a ExxonMobil cégnél in United States évi $281,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ExxonMobil cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

