A Adattudós kompenzáció in United States a ExxonMobil cégnél $124K yearként a CL23 szinthez és $281K yearként a CL27 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $210K. Tekintsd meg a ExxonMobil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
