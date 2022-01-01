Cégjegyzék
Coinbase Fizetések

A Coinbase fizetése $69,345 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $1,186,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Coinbase. Utoljára frissítve: 9/5/2025

$160K

Szoftvermérnök
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Kripto Mérnök

Termékmenedzser
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Terméktervező
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Interakciós Tervező

UX Tervező

Adattudós
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Műszaki programvezető
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Szoftvermérnöki vezető
M6 $560K
M7 $772K
Kiberbiztonsági elemző
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Emberi erőforrások
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Marketing
IC5 $200K
IC6 $270K

Termékmarketing Vezető

Programvezető
IC4 $163K
IC5 $193K
Projektmenedzser
IC5 $213K
IC6 $346K
Pénzügyi elemző
Median $214K
Adatelemző
Median $175K
Üzletfejlesztés
Median $477K
Jogi
Median $526K
Informatikus (IT)
Median $240K
Adattudományi vezető
Median $380K
Adminisztratív asszisztens
$143K
Üzleti műveletek
$200K
Üzleti elemző
$263K
Ügyfélszolgálat
$69.3K
Ügyfélszolgálati műveletek
$135K
Ügyfél-sikeresség
$352K
Vezetési tanácsadó
$335K
Marketing műveletek
$550K
Toborzó
$228K
Értékesítés
$213K
Megoldástervező
$219K

Adatarchitekt

Cloud Security Architect

UX kutató
Median $262K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Coinbase cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Coinbase cégnél: Szoftvermérnök at the IC8 level évi $1,186,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Coinbase cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $268,745.

Egyéb források