Zillow
Zillow
Zillow Fizetések

A Zillow fizetése $69,000 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $493,852-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Zillow. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Adattudós
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Termékmenedzser
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Szoftvermérnöki vezető
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Terméktervező
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX tervező

Technikai programmenedzser
P4 $268K
P5 $261K
Üzleti elemző
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Üzleti intelligencia elemző

Marketing
P3 $122K
P4 $200K
Programmenedzser
Median $145K
Értékesítés
P3 $133K
P4 $165K
Pénzügyi elemző
Median $120K
Üzleti műveletvezető
Median $160K
Informatikus (IT)
Median $147K
Toborzó
Median $160K
UX kutató
Median $155K
Adatelemző
Median $118K
Adattudományi vezető
Median $320K
Jogi
Median $160K
Könyvelő
Median $69K

Műszaki könyvelő

Adminisztratív asszisztens
$103K
Üzleti műveletek
$113K
Üzletfejlesztés
$132K
Ügyfélszolgálat
$83.3K
Emberi erőforrás
$210K
Marketing műveletvezető
$192K
Projektmenedzser
$140K
Bevételi műveletek
$121K
Kiberbiztonsági elemző
$307K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zillow cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zillow cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Zillow cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Zillow cégnél: Szoftvermérnök at the P6 level évi $493,852 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Zillow cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $174,938.

Kapcsolódó cégek

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
