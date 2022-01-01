Cégjegyzék
Upstart Fizetések

A Upstart fizetése $142,572 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $448,833-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Upstart. Utoljára frissítve: 11/16/2025

Szoftvermérnök
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Adattudós
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Szoftvermérnöki vezető
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Termékmenedzser
L5 $339K
L6 $438K
Adattudományi vezető
Median $438K
Adatelemző
Median $165K
Pénzügyi elemző
Median $200K
Toborzó
Median $210K
Üzleti elemző
$189K
Emberi erőforrás
$279K
Terméktervező
$143K
Programmenedzser
$194K
Kiberbiztonsági elemző
$185K
Technikai programmenedzser
$344K
Kockázati tőkés
$279K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Upstart cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Upstart cégnél: Szoftvermérnök at the L6 level évi $448,833 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Upstart cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $279,353.

Egyéb források