Blink Health Fizetések

A Blink Health fizetése $35,529 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $504,161-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Blink Health. Utoljára frissítve: 10/10/2025

$160K

Szoftvermérnök
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Backend Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $235K
Üzleti elemző
$189K

Adattudományi vezető
$504K
Adattudós
Median $150K
Terméktervező
Median $165K
Szoftvermérnöki vezető
Median $275K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Blink Health cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Blink Health cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $504,161 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Blink Health cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $177,025.

