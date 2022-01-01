Collective Health Fizetések

Cégjegyzék
A Collective Health fizetése $65,325 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti elemző pozícióhoz az alsó végén $502,500-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Collective Health. Utoljára frissítve: 10/13/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $195K
Termékmenedzser
Median $138K
Szoftvermérnöki vezető
Median $250K

Üzleti műveletek vezető
$97.5K
Üzleti elemző
$65.3K
Adatelemző
$88.4K
Adattudós
$124K
Pénzügyi elemző
$149K
Terméktervező
$170K
Értékesítés
$503K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Collective Health cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Collective Health cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $502,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Collective Health cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $143,625.

Egyéb források