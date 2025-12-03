Cégjegyzék
Ansys
Ansys Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Ansys cégnél $98.7K yearként a P1 szinthez és $150K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $136K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ansys cégnél in United States évi $167,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $136,000.

Egyéb források

