A Produkciós szoftvermérnök kompenzáció in United States a Ansys cégnél $124K yearként a P2 szinthez és $139K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény ( /yr ) Bónusz P1 Software Engineer 1 ( Belépő szint ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $124K $114K $3.7K $6.7K P3 Senior Software Engineer $139K $121K $13.1K $5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Megtekintés 4 További szintek

Legfrissebb fizetési bejelentések

Vesting ütemezés Fő 33 % ÉV 1 33 % ÉV 2 33 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.00 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Ansys ?

