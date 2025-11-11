Cégjegyzék
Ansys
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Produkciós szoftvermérnök

Ansys Produkciós szoftvermérnök Fizetések

A Produkciós szoftvermérnök kompenzáció in United States a Ansys cégnél $124K yearként a P2 szinthez és $139K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Átlagos Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Produkciós szoftvermérnök pozícióra a Ansys cégnél in United States évi $186,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Produkciós szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $144,545.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ansys cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források