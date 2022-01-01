Cégkönyvtár
Ansys
Ansys Fizetések

Ansys fizetési tartománya $22,287 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $190,000 Hardvermérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ansys. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Gépészmérnök
P2 $110K
P3 $164K
Hardvermérnök
Median $190K

Ügyfélszolgálat
$63.4K
Villamosmérnök
$174K
Informatikus
$131K
Marketing
$124K
Marketing operációk
$113K
Optikai mérnök
$62.3K
Termékvezető
$131K
Projektmenedzser
$179K
Toborzó
$107K
Értékesítés
$133K
Értékesítési mérnök
$39.3K
Technikai projektmenedzser
$123K
Műszaki szakíró
$87.1K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A Ansys-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 33% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (33.00% évente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (33.00% évente)

  • 33% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (33.00% évente)

GYIK

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ansys, є Hardvermérnök з річною загальною компенсацією $190,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ansys, становить $111,360.

