A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a Alloy cégnél összesen $170K yearként. Tekintsd meg a Alloy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Összesen évente
$170K
Szint
L2
Alapbér
$170K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Alloy?

$160K

Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Alloy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

10 years post-termination exercise window.



GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $225,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Szoftvermérnök role in United States is $168,009.

Egyéb források