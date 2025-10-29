Imenik tvrtki
Xero
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Xero Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in New Zealand u Xero kreće se od NZ$148K year za Product Manager do NZ$201K year za Lead Product Manager. Medijan year paketa naknade in New Zealand ukupno iznosi NZ$158K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xero. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Xero, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Xero in New Zealand ima godišnju ukupnu naknadu od NZ$200,960. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Xero za ulogu Menadžer Proizvoda in New Zealand je NZ$157,200.

Ostali resursi