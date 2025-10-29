Menadžer Proizvoda naknada in New Zealand u Xero kreće se od NZ$148K year za Product Manager do NZ$201K year za Lead Product Manager. Medijan year paketa naknade in New Zealand ukupno iznosi NZ$158K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Xero. Zadnje ažuriranje: 10/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Xero, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)