Ciena
Ciena Plaće

Plaće u Ciena kreću se od $33,419 ukupne godišnje naknade za Tehnički Pisac na donjoj strani do $275,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ciena. Zadnje ažuriranje: 10/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Embedded Systems Software Engineer

Hardverski Inženjer
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optički Inženjer
Median $83.1K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $275K
Poslovni Analitičar
$86.7K
Korisnička Podrška
$87.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$139K
Znanstvenik Podataka
$78.9K
Menadžment Konzultant
$180K
Marketing
$252K
Strojarki Inženjer
$66.8K
Dizajner Proizvoda
$101K
Prodaja
Median $116K
Prodajni Inženjer
$150K
Arhitekt Rješenja
$110K
Menadžer Tehničkih Programa
$95.8K
Tehnički Pisac
$33.4K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ciena, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ciena je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $275,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ciena je $103,078.

