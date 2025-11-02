Prodajni Inženjer naknada in United States u Workday ukupno iznosi $237K year za P4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $182K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Workday. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$222K
$160K
$27K
$34.5K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Workday, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)