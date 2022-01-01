Imenik tvrtki
Palantir
Palantir Plaće

Plaće u Palantir kreću se od $77,113 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $408,000 za IT Tehnolog na gornjoj strani.

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $255K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Forward Deployed Softverski Inženjer

Poslovni Razvoj
Median $150K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $205K

Menadžer Proizvoda
Median $200K
Arhitekt Rješenja
Median $177K
Znanstvenik Podataka
Median $183K
Dizajner Proizvoda
Median $175K
Menadžer Programa
Median $180K
Menadžer Projekta
Median $150K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $300K
Računovođa
$126K

Tehnički Računovođa

Administrativni Asistent
$77.1K
Poslovne Operacije
$241K
Poslovni Analitičar
$141K
Korporativni Razvoj
$132K
Ljudski Resursi
$104K
IT Tehnolog
$408K
Pravni
$255K
Menadžment Konzultant
$164K
Marketing
$134K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$302K
Regrutač
$165K
Prodaja
$137K
Prodajni Inženjer
$147K
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Palantir, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (1.67% mjesečno)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (1.67% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Palantir je IT Tehnolog at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $408,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Palantir je $170,357.

