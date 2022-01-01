Imenik tvrtki
Waymo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Waymo Plaće

Plaće u Waymo kreću se od $59,623 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $950,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Waymo. Zadnje ažuriranje: 8/27/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Menadžer Tehničkih Programa
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Znanstvenik Podataka
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Hardverski Inženjer
L5 $394K
L6 $479K
Menadžer Proizvoda
Median $418K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $950K
Menadžer Programa
Median $194K
Ljudski Resursi
Median $145K
Regrutač
Median $173K
Strojarki Inženjer
Median $378K
Računovođa
$98K

Tehnički Računovođa

Menadžer Poslovnih Operacija
$358K
Poslovni Analitičar
$392K
Poslovni Razvoj
$510K
Menadžer Znanosti o Podacima
$390K
Financijski Analitičar
$265K
IT Tehnolog
$59.6K
Marketing Operacije
$209K
Dizajner Proizvoda
$118K
Menadžer Projekta
$543K
UX Istraživač
$125K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
WMU

U Waymo, WMUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Waymo je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $950,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Waymo je $338,893.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Waymo

Povezane tvrtke

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi