Imenik tvrtki
Tango
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Tango Plaće

Plaće u Tango kreću se od $42,210 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $92,852 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Tango. Zadnje ažuriranje: 10/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $86.4K
Analitičar Podataka
$66.1K
Znanstvenik Podataka
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Marketing Operacije
$90.1K
Dizajner Proizvoda
$42.2K
Menadžer Proizvoda
$92.9K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tango, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

El rol amb millor retribució reportat a Tango és Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $92,852. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Tango és $76,265.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tango

Povezane tvrtke

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi